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Росія погрожує не тільки Україні, а й міжнародному порядку, - Міноборони Британії

Автор: Дмитрий Кузнецов

Росія своєю поведінкою загрожує не тільки суверенітету України, а й міжнародному порядку. Москва кидає виклик цінностям, які лежать в його основі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністра оборони Великобританії Бена Уоллеса.

"Нинішня поведінка Росії не тільки загрожує суверенітету гордої національної держави (Україні - ред.), це також дестабілізує заснований на правилах міжнародний порядок і кидає виклик цінностям, які лежать в його основі", - сказав Уоллес, виступаючи в Палаті представників з доповіддю про ситуацію навколо України.

Глава Міноборони підкреслив, що на тлі агресивної поведінки Росії Великобританії важливо бути солідарною з тими, хто поділяє ці цінності. За його словами, це і союзники по НАТО, і партнери, включаючи Україну, Швецію і Фінляндію.

Нагадаємо, в ході своєї доповіді Уоллес повідомив про виділення України оборонних озброєнь, зокрема, легких протитанкових систем.

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