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Росія погрожує ударами по конвоях з іноземною зброєю в Україні

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Москва, Субота 12 березня 2022 13:01
Росія погрожує ударами по конвоях з іноземною зброєю в Україні Фото: заступник голови МЗС Росії Сергій Рябков (twitter com mid_rf)
Автор: Артем Горовенко

Збройні сили Російської Федерації можуть завдавати ударів по конвоях з іноземною зброєю в Україні. Москва також попередила США про те, що передача озброєнь "матиме наслідки".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю заступника міністра закордонних справ Росії Сергія Рябкова в ефірі "Першого каналу".

"Конвої з озброєнням для України можуть стати цілями для Збройних сил Російської Федерації", - заявив він.

За його словами, Росія попередила США про можливі наслідки передачі озброєнь на Україну.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міністерство оборони США відновлює роботу групи швидкого реагування для доставки озброєнь Україні і союзникам в Європі.

Крім того, президент США Джо Байден заявив, що хотів би переконатися в тому, що в Україні достатньо зброї для захисту від російського вторгнення.

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