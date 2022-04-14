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Россия угрожает стянуть ядерное оружие в Балтику из-за расширения НАТО

Фото: замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

В случае вступления Швеции и Финляндии в НАТО российская сторона может стянуть ядерное оружие в Балтику. В частности, корабли с соответствующими ракетами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram замглавы Совбеза России Дмитрия Медведева.

По его словам, вступление Финляндии и Швеции в НАТО означает, что у России станет больше официально зарегистрированных противников.

"Если Швеция и Финляндия войдут в НАТО, протяженность сухопутных границ альянса с РФ вырастет более чем вдвое. Естественно, эти границы придется укреплять. Серьезно усилить группировку сухопутных сил и ПВО, развернуть существенные военно-морские силы в акватории Финского залива. В таком случае ни о каком безъядерном статусе Балтики речь идти уже не сможет - баланс должен быть восстановлен", - отметил Медведев.

Напомним, ранее сообщалось, что Швеция подаст заявку на вступление в НАТО до конца июня на саммите, который пройдет в Мадриде.

Также сообщалось, что Финляндия в ближайшие недели определится с вопросом относительно вступления в альянс.

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Дмитрий МедведевНАТОРоссийская ФедерацияШвецияФинляндияЯдерное оружие