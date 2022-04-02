Россия угрожает прекратить сотрудничество с МКС и требует отменить санкций

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что Россия может прекратить сотрудничество с партнерами по Международной космической станции (МКС). Он подчеркнул, что восстановление нормальных связей будет возможно только после того, как Запад отменит санкции против Москвы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Он заявляет, что цель санкций - "убить российскую экономику и ввергнуть наш народ в отчаяние и голод, поставить нашу страну на колени. Им это не удастся, но намерения ясны".

"Именно поэтому я считаю, что восстановление нормальных отношений между партнерами по МКС и другим проектам возможно только при полном и безоговорочном снятии незаконных санкций", - заявил Рогозин.

Глава космического ведомства РФ добавил, что предложения "Роскосмоса" о том, когда прекратить сотрудничество по МКС с космическими агентствами США, Канады, Евросоюза и Японии, в ближайшее время будут доложены российским властям.