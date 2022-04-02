Росія погрожує припинити співпрацю з МКС і вимагає скасувати санкцій

Глава "Роскосмосу" Дмитро Рогозін заявив, що Росія може припинити співпрацю з партнерами по Міжнародній космічній станції (МКС). Він підкреслив, що відновлення нормальних зв'язків буде можливо тільки після того, як Захід скасує санкції проти Москви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Він заявляє, що мета санкцій - "вбити російську економіку і ввергнути наш народ у відчай і голод, поставити нашу країну на коліна. Їм це не вдасться, але наміри зрозумілі".

"Саме тому я вважаю, що відновлення нормальних відносин між партнерами по МКС та іншим проектам можливо тільки при повному і беззастережному знятті незаконних санкцій", - заявив Рогозін.

Глава космічного відомства РФ додав, що пропозиції "Роскосмосу" про те, коли припинити співпрацю по МКС з космічними агентствами США, Канади, Євросоюзу і Японії, найближчим часом будуть повідомлені російській владі.