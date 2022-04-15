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Россия угрожает "непредсказуемыми последствиями" из-за поставок оружия Украине, - WP

Фото: России не нравятся поставки американских вооружений Украине (УНИАН)
Автор: Сергей Новиков

Российская Федерация на этой неделе направила США официальную ноту протеста. В ней говорится о том, что поставки оружия Украины могут привести к "непредсказуемым последствиям".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

Сообщается, что ноту протеста подали после того, как президент США Джо Байден одобрил новый пакет военной помощи для Украины на 800 млн долларов, в который входит дальнобойная артиллерия, дроны, мобильные зенитные и противотанковые средства.

Кроме того, США способствовали поставке в Украину систем ПВО большой дальности, включая пусковые установки С-300 из Словакии.

"То, что россияне говорят нам в частном порядке, - это то же самое, что мы говорили миру публично - что огромный объем помощи, которую мы оказываем нашим украинским партнерам, оказывается чрезвычайно эффективным", - заявил высокопоставленный чиновник Белого дома на условиях анонимности.

Госдепартамент отказался комментировать содержание дипломатической ноты или какой-либо ответ США.

Напомним, ранее сообщалось, что Евросоюз одобрил выделение дополнительных 500 млн евро на вооружения для Украины.

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