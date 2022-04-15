Росія погрожує "непередбачуваними наслідками" через постачання зброї Україні, - WP

Повідомляється, що ноту протесту подали після того, як президент США Джо Байден схвалив новий пакет військової допомоги для України на 800 млн доларів, до якого входить далекобійна артилерія, дрони, мобільні зенітні і протитанкові засоби.

Крім того, США сприяли постачанню в Україну систем ППО великої дальності, включаючи пускові установки С-300 зі Словаччини.

"Те, що росіяни говорять нам в приватному порядку, - це те ж саме, що ми говорили світу публічно - що величезний обсяг допомоги, яку ми надаємо нашим українським партнерам, виявляється надзвичайно ефективним", - заявив високопоставлений чиновник Білого дому на умовах анонімності.

Держдепартамент відмовився коментувати зміст дипломатичної ноти або будь-яку відповідь США.