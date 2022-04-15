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Росія погрожує "непередбачуваними наслідками" через постачання зброї Україні, - WP

Фото: Росії не подобаються поставки американських озброєнь Україні (УНІАН)
Автор: Сергей Новиков

Російська Федерація цього тижня направила США офіційну ноту протесту. У ній йдеться про те, що поставки зброї України можуть призвести до "непередбачуваних наслідків".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.

Повідомляється, що ноту протесту подали після того, як президент США Джо Байден схвалив новий пакет військової допомоги для України на 800 млн доларів, до якого входить далекобійна артилерія, дрони, мобільні зенітні і протитанкові засоби.

Крім того, США сприяли постачанню в Україну систем ППО великої дальності, включаючи пускові установки С-300 зі Словаччини.

"Те, що росіяни говорять нам в приватному порядку, - це те ж саме, що ми говорили світу публічно - що величезний обсяг допомоги, яку ми надаємо нашим українським партнерам, виявляється надзвичайно ефективним", - заявив високопоставлений чиновник Білого дому на умовах анонімності.

Держдепартамент відмовився коментувати зміст дипломатичної ноти або будь-яку відповідь США.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Євросоюз схвалив виділення додаткових 500 млн євро на озброєння для України.

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