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Россия угрожает НАТО войной: полное заявление

Автор: Анастасия Рокитна

Российская Федерация угрожает Северноатлантическому Альянсу военным ответом. Сейчас в отношениях двух сторон наступает "момент истины".

Об этом заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, cообщает РБК-Украина, ссылаясь на "РИА Новости".

По его словам, Россия даст военный ответ, если НАТО продолжит наступать на "больные точки".

"Разговор должен быть серьезный, и все в НАТО прекрасно понимают, несмотря на всю силу и мощь, что необходимо предпринимать конкретные политические действия, в противном случае альтернатива - это военно-технический и военный ответы России", - сказал Гаврилов.

Напомним, Россия отказалась дать США и НАТО гарантии ненападения на Украину.

Ранее в Минобороны Украины заявили, что Украине понятна тактика Путина по отношению к НАТО.

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