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Украине понятна тактика Путина по отношению к НАТО. В Минобороны объяснили

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Киев, Суббота 18 декабря 2021 11:59
Украине понятна тактика Путина по отношению к НАТО. В Минобороны объяснили Фото: президент РФ Владимир Путин (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

Президент РФ Владимир Путин хочет письменных гарантий по неуступлению Украины в НАТО. В Министерстве обороны Украины это прокомментировали.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на слова заместителя министра обороны Анны Маляр в эфире "24 канала".

"Мы все понимали, что именно это он преследует, просто это не озвучивали напрямую. Сейчас, очевидно, ставки увеличились и теперь он позволяет себе говорить откровенно то, что все и так понимали. Это очень серьезная и агрессивная заявка", - сказала она.

По ее словам, Украина не будет отказываться от этих стремлений и Путин это очень хорошо осознает. И именно поэтому усложняет любой переговорный процесс таким требованием.

"Если цель - усложнить процесс, выбить из равновесия другую сторону, завести ее в тупик, поставить перед серьезным вызовом, то я могу предположить, что такую ​​тактику могут использовать - чтобы выиграть что-то меньше, выставляют большее требование", - заявила она.

Напомним, Зеленский ответил, готова ли Украина отказаться от вступления в НАТО в обмен на отвод войск РФ.

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