Россия угрожает миру еще одной ядерной катастрофой, - ДТЭК

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального директора ДТЭК Максима Тимченко в комментарии Bloomberg .

"Человечество пережило Чернобыль и Фукусиму, но теперь Россия грозит еще одной катастрофой еще большего масштаба", - сказал Тимченко.

По его словам, сейчас на карту поставлено очень много, чтобы полагаться только на удачу.

Он призвал цивилизованный мир немедленно ввести над украинскими АЭС бесполетную зону, чтобы уберечь мир от техногенной катастрофы.

Украина сообщила МАГАТЭ, что сейчас технические операции на Запорожской АЭС подчиняются российским военным, а связь с АЭС является ненадежной.

Напомним, в ночь на 4 марта российские оккупанты открыли огонь по первому энергоблоку Запорожской АЭС, а затем захватили станцию.