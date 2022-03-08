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Росія погрожує світу ще однією ядерною катастрофою, - ДТЕК

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Вівторок 08 березня 2022 14:15
Росія погрожує світу ще однією ядерною катастрофою, - ДТЕК Фото: гендиректор ДТЕК Максим Тімченко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Росія погрожує світу новою техногенною катастрофою глобального масштабу, захопивши військами Чорнобильську та Запорізьку атомні станції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального директора ДТЕК Максима Тімченка в коментарі Bloomberg.

"Людство пережило Чорнобиль та Фукусіму, але тепер Росія загрожує ще однією катастрофою ще більшого масштабу", - сказав Тімченко.

За його словами, зараз на карту поставлено дуже багато, щоб покладатися тільки на удачу.

Він закликав цивілізований світ негайно запровадити над українськими АЕС безполітну зону, аби уберегти світ від техногенної катастрофи.

Україна повідомила МАГАТЕ, що наразі технічні операції на Запорізькій АЕС підпорядковуються російським військовим, а зв'язок з АЕС є ненадійним.

Нагадаємо, в ніч на 4 березня російські окупанти відкрили вогонь по першому енергоблоку Запорізької АЕС, а потім захопили станцію.

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ДТЕК Російська Федерація
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