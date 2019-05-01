Россия уговорила Мадуро не бежать из Венесуэлы, - Помпео

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро собирался сбежать из страны, но власти РФ уговорили его остаться. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По словам Помпео, Мадуро собирался сбежать из Венесуэлы во вторник, 30 апреля. Он считает, что действующий венесуэльский президент намеревался самолетом убежать в Гавану.

Он отметил, что остаться в стране Мадуро уговорили россияне.

"У него (Мадуро - ред.) на взлетной полосе стоял подготовлен самолет, он был готов покинуть Венесуэлу сегодня (30 апреля - ред.) утром, насколько мы понимаем, россияне уговорили его остаться", - заявил Помпео.

Госсекретарь добавил, что власти Соединенных Штатов владеют информацией о том, что Мадуро готовился к бегству на Кубу.

Напомним, ранее президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп отреагировал на столкновения, которые произошли во время акций протеста в Венесуэле. Он "очень внимательно" следит за ситуацией, которая разворачивается в Венесуэле. Президент США заявил, что готовит "полное ембраго" и санкции "высочайшего уровня" против Кубы из-за поддержки действующего президента Мадуро в столкновениях в Венесуэле.

Напомним, 30 апреля часть военных Венесуэлы поддержали лидера оппозиции Хуана Гуайдо в свержении президента Николаса Мадуро. Тысячи людей вышли на акции протеста в столице Каракасе и других городах страны. По последним данным, в ходе столкновений пострадали полсотни людей.