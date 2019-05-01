ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Росія вмовила Мадуро не тікати з Венесуели, - Помпео

Новини » Політика    01.05.2019 - 02:34
Росія вмовила Мадуро не тікати з Венесуели, - Помпео
Фото: Майк Помпео (flickr.com/gageskidmore)

Мадуро був готовий покинути Венесуелу 30 квітня

Держсекретар США Майк Помпео заявив, що президент Венесуели Ніколас Мадуро збирався втекти з країни, але влада РФ вмовила його лишитися. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

За словами Помпео, Мадуро збирався втекти з Венесуели у вівторок, 30 квітня. Він вважає, що чинний венесуельський президент мав намір літаком втекти у Гавану.

Він зазначив, що залишитися у країні Мадуро вмовили росіяни.

"У нього (Мадуро - ред.) на злітній смузі стояв підготовлений літак, він був готовий покинути Венесуелу сьогодні (30 квітня - ред.) вранці, наскільки ми розуміємо, росіяни вмовили його залишитись", - заявив Помпео.

Держсекретар додав, що влада Сполучених Штатів володіє інформацією про те, що Мадуро готувався до втечі на Кубу.

Нагадаємо, раніше президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп відреагував на зіткнення, які сталися під час акцій протесту у Венесуелі. Він "дуже уважно" слідкує за ситуацією, яка розгортається у Венесуелі. Президент США заявив, що готує "повне ембраго" та санкції "найвищого рівня" проти Куби через підтримку чинного президента Мадуро у зіткненнях у Венесуелі.

Нагадаємо, 30 квітня  частина військових Венесуели підтримали лідера опозиції Хуана Гуайдо в поваленні президента Ніколаса Мадуро. Тисячі людей вийшли на акції протесту у столиці Каракасі та інших містах країни. За останніми даними, в ході зіткнень постраждали півсотні людей.

Мадуро закликав громадян протистояти держперевороту У Колумбії закликали жителів Венесуели відмовитися від підтримки Мадуро
Вибори 2019 Результати виборів президента України Вибори 2019: як пройшов другий тур голосування
Новини України ВенесуэлаМайк ПомпеоРосійська ФедераціяНиколас Мадуро
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся