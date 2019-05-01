Росія вмовила Мадуро не тікати з Венесуели, - Помпео

Фото: Майк Помпео (flickr.com/gageskidmore)

Мадуро був готовий покинути Венесуелу 30 квітня

Держсекретар США Майк Помпео заявив, що президент Венесуели Ніколас Мадуро збирався втекти з країни, але влада РФ вмовила його лишитися. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

За словами Помпео, Мадуро збирався втекти з Венесуели у вівторок, 30 квітня. Він вважає, що чинний венесуельський президент мав намір літаком втекти у Гавану.

Він зазначив, що залишитися у країні Мадуро вмовили росіяни.

"У нього (Мадуро - ред.) на злітній смузі стояв підготовлений літак, він був готовий покинути Венесуелу сьогодні (30 квітня - ред.) вранці, наскільки ми розуміємо, росіяни вмовили його залишитись", - заявив Помпео.

Держсекретар додав, що влада Сполучених Штатів володіє інформацією про те, що Мадуро готувався до втечі на Кубу.

Нагадаємо, раніше президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп відреагував на зіткнення, які сталися під час акцій протесту у Венесуелі. Він "дуже уважно" слідкує за ситуацією, яка розгортається у Венесуелі. Президент США заявив, що готує "повне ембраго" та санкції "найвищого рівня" проти Куби через підтримку чинного президента Мадуро у зіткненнях у Венесуелі.

Нагадаємо, 30 квітня частина військових Венесуели підтримали лідера опозиції Хуана Гуайдо в поваленні президента Ніколаса Мадуро. Тисячі людей вийшли на акції протесту у столиці Каракасі та інших містах країни. За останніми даними, в ході зіткнень постраждали півсотні людей.