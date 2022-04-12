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Россия ударила ракетой по объекту инфраструктуры в Хмельницкой области: произошел пожар

Фото: Россия ударила ракетой по объекту инфраструктуры в Хмельницкой области (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Российские войска нанесли ракетный удар по инфраструктурному объекту Хмельницкой области. В результате чего произошел пожар, жертв нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Хмельницкой ОВА Сергея Гамалия.

"Ночью враг ракетным ударом атаковал инфраструктурный объект на территории Хмельницкой области. В результате удара был пожар, который уже ликвидирован. Жертв нет. Не игнорируйте сигнал тревоги! Используйте укрытие!"- сказал Гамалий.

Напомним, также российские оккупанты в ночь на 12 апреля дважды атаковали Днепропетровскую область. Одну из ракет удалось сбить.

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Хмельницкая областьВойна России против Украины