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Росія вдарила ракетою по об'єкту інфраструктури в Хмельницькій області: сталася пожежа

Фото: Росія вдарила ракетою по об'єкту інфраструктури в Хмельницькій області (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Російські війська завдали ракетного удару по інфраструктурному об'єкту Хмельницької області. Внаслідок чого сталася пожежа, жертв немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Хмельницької ОВА Сергія Гамалія.

"Вночі ворог ракетним ударом атакував інфраструктурний об'єкт на території Хмельницької області. В результаті удару була пожежа, яку вже ліквідовано. Жертв нема. Не ігноруйте сигнал тривоги! Використовуйте укриття!" - сказав Гамалій.

Нагадаємо, також російські окупанти в ніч на 12 квітня двічі атакували Дніпропетровську область. Одну з ракет вдалося збити.

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Хмельницкая областьВійна Росії проти України