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Россия ударила ракетами по гражданской инфраструктуре Запорожской области: есть пострадавшие

Фото: Россия ударила ракетами по гражданской инфраструктуре Запорожской области (nationalinterest)
Автор: Мария Кучерявец

В ночь на 22 мая российские войска запустили ракеты по гражданской инфраструктуре одного из сел Запорожской области. Предварительно, есть пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Запорожской ОВА.

"Сегодня, 22 мая, около 02:44 российские войска запустили ракеты по гражданской инфраструктуре одного из сел на Вольнянщине Запорожской области", - говорится в сообщении.

В настоящее время на месте происшествия работают соответствующие службы. Предварительно установлено, что есть пострадавшие граждане.

В ОВА объясняют, что взрывы, которые ночью слышали жители Запорожья, были звуками этого обстрела.

Напомним, что 12 мая российские войска запустили крылатую ракету по Запорожью. Она попала в заповедную часть острова Хортица.

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