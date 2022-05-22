Росія вдарила ракетами по цивільній інфраструктурі Запорізької області: є постраждалі

"Сьогодні, 22 травня, близько 02:44 російські війська запустили ракети по цивільній інфраструктурі одного з сіл на Вільнянщині Запорізької області", - йдеться в повідомленні.

На даний час, на місці події працюють відповідні служби. Попередньо встановлено, що є постраждалі громадяни.

В ОВА пояснюють, що вибухи, які вночі чули мешканці Запоріжжя, були звуками цього обстрілу.

Нагадаємо, що 12 травня російські війська запустили крилату ракету по Запоріжжю. Вона влучила у заповідну частину острова Хортиця.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.