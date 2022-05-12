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Российские войска нанесли ракетный удар по Хортице, обошлось без жертв

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Запорожье, Четверг 12 мая 2022 19:07
Российские войска нанесли ракетный удар по Хортице, обошлось без жертв Фото: российская ракета упала на Хортице (nationalinterest.org)
Автор: Илона Свиридова

Российские войска утром 12 мая нанесли ракетный удар по Запорожью. Она упала в заповедной части острова Хортица.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Запорожской областной военной администрации.

Сообщается, что после падения ракеты возник пожар.

"После обследования территории поражения, никаких разрушений инфраструктуры не обнаружено. По уточненной информации, жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Отметим, это второй удар по Хортице с начала полномасштабного российского вторжения. До этого 21 апреля две крылатые ракеты упали в районе Преображенского моста и одного из санаториев.

Напомним, сегодня утром в Запорожье раздался мощный взрыв. Согласно первоначальной официальной информации, в частное здание попала крылатая ракета.

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