Россия ударила по Одесской области с самолетов Ту-22М3: число раненых возросло

Российские войска в ночь на 17 августа ударили ракетами по Одесской области самолетами стратегической авиации Ту-22М3 с пуском Х-22. В результате атаки четверо гражданских получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".

"Ночью Одесскую было атаковано самолетами стратегической авиации Ту-22М3 с пуском ракет Х-22. Вследствие попадания 2 ракет произошло разрушение и вспыхнули пожары на одной из прибрежных баз отдыха и в нескольких частных зданиях неподалеку. 4 гражданских лица получили ранения, им оказана медицинская помощь, тяжелых нет. Пожар на общей площади более 600 кв. м ликвидирован", - говорится в сообщении.

Фото: Россия ударила по Одесской области с самолетов Ту-22М3 (facebook.com)

Ракетный удар по Одесской области

Напомним, сегодня ночью в Одесской области слышали взрывы. Впоследствии стало известно, что по области вражеские войска нанесли ракетный удар. В результате попадания 2 ракет произошло разрушение и вспыхнули пожары на одной из баз отдыха и в нескольких частных зданиях неподалеку.

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