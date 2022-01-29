Россия после учений частично отводит войска от Украины

По словам командующего войсками Александра Журавлева, плановая проверка боевой готовности в ЗВО завершилась.

"У нас продолжаются плановые мероприятия боевой подготовки на полигонах. Впереди целый комплекс мероприятий, включая двусторонние тактические учения с привлечением авиации и систем ПВО", - отметил он.

В пункты постоянной дислокации отводятся передовые отряды инженерных подразделений и радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ). Авиация, задействованная в ходе проверки, тоже вернулась на аэродромы базирования.

По данным "Интерфакса", речь идет о проверке боевой готовности, которая стартовала 25 января. В ней было задействовано более 1 000 военных Первой танковой армии и порядка 100 единиц военной техники.