Россия после учений частично отводит войска от Украины

Российская Федерация после учений в Западном военном округе (ЗВО) частично отводит войска от Украины. Военнослужащие направляются в пункты постоянной дислокации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны РФ.
По словам командующего войсками Александра Журавлева, плановая проверка боевой готовности в ЗВО завершилась.
"У нас продолжаются плановые мероприятия боевой подготовки на полигонах. Впереди целый комплекс мероприятий, включая двусторонние тактические учения с привлечением авиации и систем ПВО", - отметил он.
В пункты постоянной дислокации отводятся передовые отряды инженерных подразделений и радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ). Авиация, задействованная в ходе проверки, тоже вернулась на аэродромы базирования.
По данным "Интерфакса", речь идет о проверке боевой готовности, которая стартовала 25 января. В ней было задействовано более 1 000 военных Первой танковой армии и порядка 100 единиц военной техники.
Напомним, по оценкам СНБО Украины, Россия стянула на границу около 109 тысяч военных, которых сопровождают еще 10-11 тысяч дополнительных военнослужащих.
Украина и страны Запада считают, что это свидетельствует о подготовке вторжения России, но Москва отрицает такие планы и называет неприемлемой даже мысль о войне с Украиной.