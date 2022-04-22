Россия убивает украинцев оружием, которое получила от Франции в обход санкций в 2015, - Подоляк

Российская Федерация применяет против Украины вооружение, которое получило годы назад в обход санкциям. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк показал гражданских, которых убили из французского вооружения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт Подоляка.

"Маленькое авто французской марки. Семья пыталась эвакуироваться, но была убита по дороге извергами из России. Была убита, как установлено сейчас, из французского оружия, проданного в обход санкций в 2015-м. Каждый в ЕС, кто пытается заигрывать с Россией, должен видеть результат своих действий", - пишет Подоляк.

Маленькое авто французской марки. Семья пыталась эвакуироваться, но была убита по дороге извергами из Рф. Была убита, как установлено сейчас, с французского оружия, проданного в обход санкций в 2015-ом. Каждый в , кто пытается заигрывать с должен видеть результат своих действий. pic.twitter.com/4vRLzCv7mL — Михаил Подоляк (@Podolyak_M) April 22, 2022

Гражданские были убиты из БМД-4, которую позже захватили наши защитники в качестве трофея. Боевая машина производилась и стала на вооружение в 2015-2016 годах, уже после того, как на Россию наложили ответные санкции, которые запрещали продавать агрессору военные технологии.

Компоненты и технологии для этой системы проданы России одной из французских компаний.