Россия тянет время в ситуации по Донбассу, чтобы Украина пошла на уступки, - разведка Эстонии

Россия умышленно затягивает время в переговорах по Донбассу. Это делается с расчетом, что Украина в итоге будет готова идти на уступки ради разрешения конфликта.

В докладе говорится, что регион с Украиной и Беларусью является приоритетом для сферы влияния России, пытаясь исключить влияние на него других внешних игроков.

РФ продолжает агрессию против Украины и давит на украинское правительство, чтобы оно признало представителей так называемых "Л/ДНР" как легитимных участников переговоров. В следствие этих и прочих процессов, инспирированных Россией, прогресса по урегулирования конфликта на востоке Украины нет.

Также подчеркивается, что РФ всесторонне поддерживает пророссийские силы в украинской политике, которые продвигают идеи признания российского суверенитета над Крымом и решения конфликта на Донбассе на условиях России. В частности, во время местных выборов в Украине российское руководство увеличило поддержку политиков из партии "Оппозиционная платформа "За жизнь".