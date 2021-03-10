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Россия тянет время в ситуации по Донбассу, чтобы Украина пошла на уступки, - разведка Эстонии

Новина українською → Киев, Среда 10 марта 2021 20:34
Россия тянет время в ситуации по Донбассу, чтобы Украина пошла на уступки, - разведка Эстонии Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Роман Тверденко

Россия умышленно затягивает время в переговорах по Донбассу. Это делается с расчетом, что Украина в итоге будет готова идти на уступки ради разрешения конфликта.

Об этом заявляет Служба внешней разведки Эстонии.

В докладе говорится, что регион с Украиной и Беларусью является приоритетом для сферы влияния России, пытаясь исключить влияние на него других внешних игроков.

РФ продолжает агрессию против Украины и давит на украинское правительство, чтобы оно признало представителей так называемых "Л/ДНР" как легитимных участников переговоров. В следствие этих и прочих процессов, инспирированных Россией, прогресса по урегулирования конфликта на востоке Украины нет.

Также подчеркивается, что РФ всесторонне поддерживает пророссийские силы в украинской политике, которые продвигают идеи признания российского суверенитета над Крымом и решения конфликта на Донбассе на условиях России. В частности, во время местных выборов в Украине российское руководство увеличило поддержку политиков из партии "Оппозиционная платформа "За жизнь".

Также Литовская военная разведка и Департамент государственной безопасности Литвы опубликовали совместную "Национальную оценку угроз 2021". В этом документе фокусируется внимание на конфликте на Донбассе в Украине.

Напомним, недавно представитель Украины в ТКГ Сергей Гармаш выразил предположение, что Россия готовит провокацию на Донбасседля введения на оккупированную территорию своих "миротворцев". По его мнению, Москва хочет заморозить конфликт по примеру Абхазии.

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