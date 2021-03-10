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Россия благодаря "замороженным конфликтам" вмешивается в дела соседей, - разведка Литвы

Новина українською → Москва, Среда 10 марта 2021 20:14
Россия благодаря "замороженным конфликтам" вмешивается в дела соседей, - разведка Литвы Фото: российский военный (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Дмитрий Левицкий

Литовская военная разведка и Департамент государственной безопасности Литвы опубликовали совместную "Национальную оценку угроз 2021". В этом документе фокусируется внимание на конфликте на Донбассе в Украине.

Об этом сообщила Служба внешней разведки Украины.

Литва считает, что Россия использует "замороженные конфликты" для вмешательства во внутренние дела соседних стран, но этот инструмент постепенно теряет свою эффективность.

"Попытки Москвы навязать свои условия Киеву в контексте принуждения реинтегрировать Донбасс с местными властными структурами под российским контролем и по сей день остаются безуспешными", - говорится в документе.

В Литве отметили, что Кремль не сможет использовать конфликт на Донбассе, как рычаг влияния на внешнюю и внутреннюю политики Украины, пока требования России будут неприемлемы для большинства украинцев.

В то же время литовская разведка отмечает, что Москва может легко усилить свое военное давление на Украину, использовав военные формирования на Донбассе.

Напомним, недавно представитель Украины в ТКГ Сергей Гармаш выразил предположение, что Россия готовит провокацию на Донбассе для введения на оккупированную территорию своих "миротворцев". По его мнению, Москва хочет заморозить конфликт по примеру Абхазии.

Кроме того, глава делегации Украины в ТКГ Леонид Кравчук заявлял о том, что Россия начала мобилизацию войск на Донбассе, но украинская сторона готова к этому.

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