Россия благодаря "замороженным конфликтам" вмешивается в дела соседей, - разведка Литвы

Литовская военная разведка и Департамент государственной безопасности Литвы опубликовали совместную "Национальную оценку угроз 2021". В этом документе фокусируется внимание на конфликте на Донбассе в Украине.

Литва считает, что Россия использует "замороженные конфликты" для вмешательства во внутренние дела соседних стран, но этот инструмент постепенно теряет свою эффективность.

"Попытки Москвы навязать свои условия Киеву в контексте принуждения реинтегрировать Донбасс с местными властными структурами под российским контролем и по сей день остаются безуспешными", - говорится в документе.

В Литве отметили, что Кремль не сможет использовать конфликт на Донбассе, как рычаг влияния на внешнюю и внутреннюю политики Украины, пока требования России будут неприемлемы для большинства украинцев.

В то же время литовская разведка отмечает, что Москва может легко усилить свое военное давление на Украину, использовав военные формирования на Донбассе.