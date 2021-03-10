Росія тягне час у ситуації з Донбасу, щоб Україна пішла на поступки, - розвідка Естонії

Росія навмисне затягує час в переговорах по Донбасу. Це робиться з розрахунком, що Україна буде готова йти на поступки заради вирішення конфлікту.

У доповіді говориться, що регіон з Україною і Білоруссю є пріоритетом для сфери впливу Росії, намагаючись виключити вплив на нього інших зовнішніх гравців.

РФ продовжує агресію проти України і тисне на український уряд, щоб воно визнало представників так званих "Л/ДНР" як легітимних учасників переговорів. В наслідок цих та інших процесів, інспірованих Росією, прогресу щодо врегулювання конфлікту на сході України немає.

Також підкреслюється, що РФ всебічно підтримує проросійські сили в українській політиці, які просувають ідеї визнання російського суверенітету над Кримом і вирішення конфлікту на Донбасі на умовах Росії. Зокрема, під час місцевих виборів в Україні російське керівництво збільшило підтримку політиків з партії "Опозиційна платформа "За життя".