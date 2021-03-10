ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Росія тягне час у ситуації з Донбасу, щоб Україна пішла на поступки, - розвідка Естонії

Новость на русском → Київ, Середа 10 березня 2021 20:34
Росія тягне час у ситуації з Донбасу, щоб Україна пішла на поступки, - розвідка Естонії Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Роман Тверденко

Росія навмисне затягує час в переговорах по Донбасу. Це робиться з розрахунком, що Україна буде готова йти на поступки заради вирішення конфлікту.

Про це заявляє Служба зовнішньої розвідки Естонії.

У доповіді говориться, що регіон з Україною і Білоруссю є пріоритетом для сфери впливу Росії, намагаючись виключити вплив на нього інших зовнішніх гравців.

РФ продовжує агресію проти України і тисне на український уряд, щоб воно визнало представників так званих "Л/ДНР" як легітимних учасників переговорів. В наслідок цих та інших процесів, інспірованих Росією, прогресу щодо врегулювання конфлікту на сході України немає.

Також підкреслюється, що РФ всебічно підтримує проросійські сили в українській політиці, які просувають ідеї визнання російського суверенітету над Кримом і вирішення конфлікту на Донбасі на умовах Росії. Зокрема, під час місцевих виборів в Україні російське керівництво збільшило підтримку політиків з партії "Опозиційна платформа "За життя".

Також Литовська військова розвідка і Департамент державної безпеки Литви опублікували спільну Національну оцінку загроз 2021". У цьому документі фокусується увага на конфлікті на Донбасі в Україні.

Нагадаємо, нещодавно представник України в ТКГ Сергій Гармаш висловив припущення, що Росія готує провокацію на Донбасідля введення на окуповану територію своїх "миротворців". На його думку, Москва хоче заморозити конфлікт за прикладом Абхазії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство Російська Федерація Україна Донбас
NEWS
МОЗ очікує до кінця березня ще одну партію вакцини Covishield
МОЗ очікує до кінця березня ще одну партію вакцини Covishield
DAILY
Свобода не для всіх. Чи зможуть українці подорожувати по ковід-паспортах
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Свобода не для всіх. Чи зможуть українці подорожувати по ковід-паспортах