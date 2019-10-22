Россия и Турция подписали меморандум по Сирии

Российская Федерация и Турция подписали меморандум по ситуации в Сирии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Соответствующий документ стороны подписали во время встречи президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Эрдогана 22 октября.

Согласно документу Россия и Турция готовы продолжить оказывать отпор террористам, находящимся в Сирии и за ее пределами. Согласно одному из пунктов, с 23 октября военные РФ и Турции будут проводить совместное патрулирование на севере Сирии глубиной в 10 км от границы с Турцией.

"В течение 150 часов "Силы народной самообороны" выйдут за пределы 30-километровой зоны. Отсчет этого времени начнется завтра в 12:00. После отведенных 150 часов начнется турецко-российское патрулирование к западу и востоку от места проведения операции "Источник мира", - сообщил Эрдоган.

Напомним, ранее сообщалось, что Реджеп Эрдоган пригрозил продолжить военную операцию в Сирии, если перемирие на севере Сирии будет нарушено.

Также сообщалось, что президент США Дональд Трамп готов к применению военной силы против Турции "в случае необходимости". При этом, конкретные действия, которые могут вызвать такую реакцию Америки не сообщается.