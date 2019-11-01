Россия и Турция начали совместное патрулирование в Сирии

Фото: совместный патруль Турции и России в Сирии (twitter.com / tcsavunma)

Совместная колонна военных машин стартовала из пункта Дербесия

Военнослужащие Турции и Российской Федерации начали совместное патрулирование вблизи "безопасной зоны" на северо-востоке Сирии. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на страницу турецкого Министерства национальной обороны в Twitter.

Как сообщается, утром 1 ноября совместный патруль турецких и российских военных с участием беспилотных летательных аппаратов отправился из пункта таможенного перехода Дербесия на северо-востоке Сирии.

Отмечается, что совместное патрулирование Турции и России проводится в рамках договоренностей, которые были достигнуты во время встречи Владимира Путина и Раджепа Тайипа Эрдогана в Сочи 22 октября.

Напомним, ранее президент Турции заявлял, что совместное патрулирование турецких и российских сил вблизи "безопасной зоны" в Сирии начнется 1 ноября. Эрдоган отмечал, что Анкара и Москва начнут совместное патрулирование в полосе 7 км от границы.