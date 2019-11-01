Росія та Туреччина почали спільне патрулювання в Сирії

Фото: спільний патруль Туреччини та Росії в Сирії (twitter.com / tcsavunma)

Спільна колона військових машин стартувала з пункту Дербесія

Військовослужбовці Туреччини та Російської Федерації почали спільне патрулювання поблизу "безпечної зони" на північному сході Сирії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку турецького Міністерства національної оборони в Twitter.

Як повідомляється, вранці 1 листопада спільний патруль турецьких та російських військових за участі безпілотних літальних апаратів вирушив з пункту митного переходу Дербесія на північному сході Сирії.

Зазначається, що спільне патрулювання Туреччини та Росії проводится в рамках домовленостей, які були досягнуті під час зустрічі Володимира Путіна та Раджепа Таїпа Ердогана в Сочі 22 жовтня.

Нагадаємо, раніше президент Туреччини заявляв, що спільне патрулювання турецьких та російських сил поблизу "безпечної зони" в Сирії розпочнеться 1 листопада. Ердоган зазначав, що Анкара і Москва почнуть спільне патрулювання в смузі 7 км від кордону.