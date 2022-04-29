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Россия ценой больших потерь добилась незначительного продвижения на Донбассе, - британская разведка

Фото: российская армия терпит большие потери на Донбассе (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Российская армия терпит большие потери во время наступления на главном стратегическом направлении. На Донбассе идут тяжелые бои.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Великобритании в Twitter.

"Битва за Донбасс остается главным стратегическим направлением России для достижения заявленной цели по обеспечению контроля над Донецкой и Луганской областями", - говорится в сообщении.

По данным разведки, в этих областях бои были особенно тяжелыми вокруг Лисичанска и Северодонецка, с попытками наступления на юг от Изюма в сторону Славянска.

"Из-за сильного украинского сопротивления территориальные завоевания России были ограничены и достигнуты ценой значительных потерь для российских войск", - добавили в Минобороны Британии.

Ранее спикер Минобороны полковник Александр Мотузяник в интервью РБК-Украина сказал, что в Кремле хотят "продать" российскому обществу в качестве победы полную оккупацию Донецкой и Луганской областей. Но к 9 мая они будут пытаться захватить и другие территории.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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