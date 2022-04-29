Россия ценой больших потерь добилась незначительного продвижения на Донбассе, - британская разведка

"Битва за Донбасс остается главным стратегическим направлением России для достижения заявленной цели по обеспечению контроля над Донецкой и Луганской областями", - говорится в сообщении.

По данным разведки, в этих областях бои были особенно тяжелыми вокруг Лисичанска и Северодонецка, с попытками наступления на юг от Изюма в сторону Славянска.

"Из-за сильного украинского сопротивления территориальные завоевания России были ограничены и достигнуты ценой значительных потерь для российских войск", - добавили в Минобороны Британии.

Ранее спикер Минобороны полковник Александр Мотузяник в интервью РБК-Украина сказал, что в Кремле хотят "продать" российскому обществу в качестве победы полную оккупацию Донецкой и Луганской областей. Но к 9 мая они будут пытаться захватить и другие территории.