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Россия целит по западному оружию, но не может попасть, - Reuters

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Украина, Пятница 24 июня 2022 17:58
Россия целит по западному оружию, но не может попасть, - Reuters Фото: Россия целит по западному оружию (Getty Images)
Автор: Евгений Прокопенко

Россияне пытаются нанести удар по западному оружию, которое поступает в Украину, но пока им это не удается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"Россия пытается, но не может нацелиться на западное оружие, поступающее в Украину, включая системы большей дальности, которые, как надеется Киев, будут иметь решающее значение на поле боя", - говорится в сообщении.

Такую информацию агентству Reuters предоставил чиновник Министерства обороны США.

Напомним, США готовят вторую партию ракетных систем HIMARS для Украины.

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