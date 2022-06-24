Росія цілить по західній зброї, але не може влучити, - Reuters
Фото: Росія цілить по західній зброї (Getty Images)
Росіяни намагаються нанести удар по західній зброї, яка надходить в Україну, але покищо їм це не вдається.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
"Росія намагається, але не може націлитись на західну зброю, яка надходить в Україну, включаючи системи великої дальності, які, як сподівається Київ, матимуть вирішальне значення на полі бою", - йдеться в повідомленні.
Таку інформацію агенству Reuters надав високопосадовець Міністерства оборони США.
Нагадаємо, США готують другу партію ракетних систем HIMARS для України.
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