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Росія цілить по західній зброї, але не може влучити, - Reuters

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Україна, П'ятниця 24 червня 2022 17:58
Росія цілить по західній зброї, але не може влучити, - Reuters Фото: Росія цілить по західній зброї (Getty Images)
Автор: Євгеній Прокопенко

Росіяни намагаються нанести удар по західній зброї, яка надходить в Україну, але покищо їм це не вдається.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

"Росія намагається, але не може націлитись на західну зброю, яка надходить в Україну, включаючи системи великої дальності, які, як сподівається Київ, матимуть вирішальне значення на полі бою", - йдеться в повідомленні.

Таку інформацію агенству Reuters надав високопосадовець Міністерства оборони США.

Нагадаємо, США готують другу партію ракетних систем HIMARS для України.

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