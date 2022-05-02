Россия требует, чтобы Зеленский не сдался, а отдал приказ прекратить сопротивление, - Лавров
Сергей Лавров (kremlin.ru)
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия не требует, чтобы президент Украины Владимир Зеленский сдался. Она требует, чтобы он отдал приказ отпустить гражданских лиц и прекратить сопротивление.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Сергея Лаврова.
По словам Лаврова, российская сторона якобы хочет "обеспечить безопасность людей на востоке Украины, а также, чтобы с территории Украины не исходили угрозы безопасности Российской Федерации".
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