Росія вимагає, щоб Зеленський не здався, а віддав наказ припинити опір, - Лавров
Сергій Лавров (kremlin.ru)
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Росія не вимагає, щоб президент України Володимир Зеленський здався. Вона вимагає, щоб він віддав наказ відпустити цивільних осіб і припинити опір.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Сергія Лаврова.
За словами Лаврова, російська сторона нібито хоче "забезпечити безпеку людей на сході України, а також, щоб з території України не надходили загрози безпеці Російської Федерації".
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