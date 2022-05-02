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Росія вимагає, щоб Зеленський не здався, а віддав наказ припинити опір, - Лавров

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Понеділок 02 травня 2022 00:55
Росія вимагає, щоб Зеленський не здався, а віддав наказ припинити опір, - Лавров Сергій Лавров (kremlin.ru)
Автор: Константин Широкун

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Росія не вимагає, щоб президент України Володимир Зеленський здався. Вона вимагає, щоб він віддав наказ відпустити цивільних осіб і припинити опір.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Сергія Лаврова.

За словами Лаврова, російська сторона нібито хоче "забезпечити безпеку людей на сході України, а також, щоб з території України не надходили загрози безпеці Російської Федерації".

Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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