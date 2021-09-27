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Россия уже не требует встреч ТКГ в Минске, - Резников

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Киев, Понедельник 27 сентября 2021 23:47
Россия уже не требует встреч ТКГ в Минске, - Резников Фото: Алексей Резников заявил, что Россия уже не требует встреч ТКГ в Минске (t.me/OP_UA)
Автор: Анна Полисученко

Россия уже не требует встреч ТКГ в Минске. Это заявил вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий и заместитель главы украинской делегации в ТКГ Алексей Резников.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ток-шоу"Свобода слова" на ICTV.

"Лукашенко на самом деле разрушил один из планов РФ в минском процессе, потому что россияне нас постоянно пытаются обвинить в так называемом "разрушении" или "отхождении" от минских договоренностей", - сообщил Алексей Резинков.

Представители России, по словам министра, пытались заставить Украину возобновить встречи в Минске, а отказ называть "выходом" из минских договоренностей.

"А своими действиями Лукашенко разрушил образ независимого посредника, и мы уж точно в Минск не поедем. И русские это поняли. И на вопрос, готовы ли вы встречаться офлайн, россияне говорят: "Да, мы готовы, но в безопасном месте". То есть слово Минск уже не звучит", - добавил он.

Ранее мы писали, что Россия в ТКГ пожаловалась на отказ украинской делегации возвращаться в Минск.

Также мы сообщали, что Алексей Арестович заявил, что Украина не будет принимать участия в заседаниях ТКГ в Минске.

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