Росія вже не вимагає зустрічей ТКГ у Мінську, - Резніков

Росія вже не вимагає зустрічей ТКГ у Мінську. Це заявив віце-прем'єр, міністр з питань реінтеграції окупованих територій та заступник глави української делегації в ТКГ Олексій Резніков.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на ток-шоу "Свобода слова" на ICTV.

"Лукашенко насправді зруйнував один з планів РФ у мінському процесі, бо росіяни нас постійно намагаються звинуватити у так званому "руйнуванні" чи "відходженні" від мінських домовленостей", - повідомив Олексій Резінков.

Представники Росії, за словами міністра, намагалися змусити Україну відновити зустрічі в Мінську, а відмову називати "виходом" з мінських домовленостей.

"А своїми діями Лукашенко зруйнував образ незалежного посередника, і ми вже точно в Мінськ не поїдемо. І росіяни це зрозуміли. І на питання, чи готові ви зустрічатися офлайн, росіяни кажуть: "так, ми готові, але в безпечному місці". Тобто слово Мінськ вже не звучить", - додав він.