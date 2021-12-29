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Россия требует признать "Спутник" для открытия КПВВ: в Кабмине отказались

Автор: Валерия Полищук

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что Украина не будет признавать российскую вакцину от коронавируса "Спутник" в обмен на открытие КПВВ на Донбассе. Поскольку у страны есть возможности обеспечить вакцинацию граждан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.

"Мы не признаем и не будем признавать российскую вакцину. У нас есть возможность обеспечить вакцинацию на КПВВ наших граждан. Вопрос о том, чтобы признать "Спутник" или "Спутник Лайт" вообще не стоит", - заявила министр.

Напомним, ранее представитель украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш рассказал, что Россия предложила открыть все КПВВ на Донбассе при условии признания российской вакцины и документов о вакцинации.

Отметим, что КПВВ на Донбассе полноценно не работают с весны 2020 года.

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Российская ФедерацияКПВВИрина ВерещукВакцина от коронавируса