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Россия тратит на войну почти 1 млрд долларов в день, - Newsweek

Фото: Россия тратит на войну почти 1 млрд долларов в день (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Россия тратит на войну с Украиной 900 млн долларов в день. Эта сумма включает в себя выплаты солдатам, обеспечение их боеприпасами, а также стоимость ремонта утерянной или поврежденной военной техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Newsweek.

Приблизительную стоимость одного дня войны для России подсчитал Шон Спунтс, главный редактор Sofrep.

Отмечается, что РФ также должна платить за тысячи единиц критически важного оружия и запущенных крылатых ракет, "каждая из которых стоит около 1,5 млн долларов".

В то же время подчеркивается, что общие же потери России от войны еще серьезнее. Ведь приведенные Спунтсом цифры учитывают только военные расходы и не берут во внимание финансовые потери, которые Россия "могла понести из-за жестких экономических санкций, введенных против нее Западом".

"Российская экономика может быть отброшена на целых 30 лет, поскольку рубль рухнул. При этом, по данным Белого дома, эти санкции могут остаться в силе, даже если Россия выведет свои войска с Украины", - объяснили аналитики.

Напомним, Forbes ранее подсчитал, что по состоянию на конец апреля, Россия выпустила по Украине более 1300 ракет. Их общая стоимость оценивается в 7,5 млрд долларов.

В свою очередь издание Focus писало, что вместо ожидаемого полугодового максимума на уровне 12,23 миллиардов долларов Москва уже потратила на агрессию против соседней страны 34 миллиарда.

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