Росія витрачає на війну майже 1 млрд доларів на день, - Newsweek

Приблизну вартість одного дня війни для Росії підрахував Шон Спунтс, головний редактор Sofrep.

Відзначається, що РФ також має платити за тисячі одиниць критично важливої зброї і запущених крилатих ракет, "кожна з яких коштує близько 1,5 млн доларів".

Водночас підкреслюється, що загальні ж втрати Росії від війни ще серйозніші. Адже наведені Спунтсом цифри враховують тільки військові витрати і не беруть до уваги фінансові втрати, які Росія "могла понести через жорсткі економічні санкції, введені проти неї Заходом".

"Російська економіка може бути відкинута на цілих 30 років, оскільки рубль впав. При цьому, за даними Білого дому, ці санкції можуть залишитися в силі, навіть якщо Росія виведе свої війська з України", - пояснили аналітики.