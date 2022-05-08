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Росія витрачає на війну майже 1 млрд доларів на день, - Newsweek

Фото: Росія витрачає на війну майже 1 млрд доларів на день (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Росія витрачає на війну з Україною 900 млн доларів на день. Ця сума містить виплати солдатам, забезпечення їх боєприпасами, а також вартість ремонту загубленої або пошкодженої військової техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Newsweek.

Приблизну вартість одного дня війни для Росії підрахував Шон Спунтс, головний редактор Sofrep.

Відзначається, що РФ також має платити за тисячі одиниць критично важливої зброї і запущених крилатих ракет, "кожна з яких коштує близько 1,5 млн доларів".

Водночас підкреслюється, що загальні ж втрати Росії від війни ще серйозніші. Адже наведені Спунтсом цифри враховують тільки військові витрати і не беруть до уваги фінансові втрати, які Росія "могла понести через жорсткі економічні санкції, введені проти неї Заходом".

"Російська економіка може бути відкинута на цілих 30 років, оскільки рубль впав. При цьому, за даними Білого дому, ці санкції можуть залишитися в силі, навіть якщо Росія виведе свої війська з України", - пояснили аналітики.

Нагадаємо, Forbes раніше підрахував, що станом на кінець квітня, Росія випустила по Україні понад 1300 ракет. Їх загальна вартість оцінюється в 7,5 млрд доларів.

Своєю чергою видання Focus писало, що замість очікуваного піврічного максимуму на рівні 12,23 мільярда доларів Москва вже витратила на агресію проти сусідньої країни 34 мільярди.

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