Россия тратит серьезные средства на невоенные методы ведения войны, - Черныш

Фото: Вадим Черныш (из открытых источников)

Российская Федерация тратит большие ресурсы для дестабилизации ситуации в Украине

Министр временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш заявил, что Россия тратит серьезные средства на невоенные методы ведения войны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт министерства временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

По его словам, Россия использует не только средства государственного бюджета Российской Федерации, но и средства приближенных к власти олигархов.

"Россия тратит серьезные средства на военный компонент, однако еще большие средства идут в поддержку невоенных методов ведения войны. Например, в РФ создано Федеральное агентство "Россотрудничество", которое имеет свою сеть во всем мире, и при этом серьезно финансируется – и довольно часто не из государственного бюджета России ", - сообщил он.

Черныш отметил, что все действия РФ спланированы, прогнозируемые и реализуемые для того, чтобы ослабить государство.

"Когда страна ослаблена из-за влияния различных факторов, можно небольшим количеством воинской силы ее захватить. В теории это называется "ситуация хрупкости" и если ее создать, любое государство становится легкой добычей. Это такая тонкая игра, где РФ объединяет военную и невоенную силу для того чтобы повлиять на государство и заставить отказаться от цивилизационного выбора", - добавил он.

Напомним, ранее Черныш заявил, что Российская Федерация после атаки на украинские корабли должна применять нормы Женевских конвенции к 24 захваченным морякам.