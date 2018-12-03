Росія витрачає серйозні кошти на невійськові методи ведення війни, - Черниш

Фото: Вадим Черниш (з відкритих джерел)

Російська Федерація витрачає великі ресурси, для дестабілізації ситуації в Україні

Міністр тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Вадим Черниш заявив, що Росія витрачає серйозні кошти на невійськові методи ведення війни. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт міністерства тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб.

За його словами, Росія використовує не тільки кошти державного бюджету Російської Федерації, але й кошти наближених до влади олігархів.

"Росія витрачає серйозні кошти на військовий компонент, однак ще більші кошти йдуть у підтримку невійськових методів ведення війни. Наприклад, в РФ створене Федеральне агентство "Россотрудничество", яке має свою мережу в усьому світі, і при цьому серйозно фінансується – і досить часто не з державного бюджету Росії ", - повідомив він.

Черниш зазначив, що всі дії РФ сплановані, прогнозовані та реалізовуються для того, щоб послабити державу.

"Коли країна послаблена через вплив різних чинників, можна невеликою кількістю військової сили її захопити. В теорії це називається "ситуація крихкості" і якщо її створити, будь-яка держава стає легкою здобиччю. Це така тонка гра, де РФ поєднує військову і невійськову силу для того щоб вплинути на державу та змусити відмовитись від цивілізаційного вибору", - додав він.

Нагадаємо, раніше Черниш заявив, що Російська Федерація після атаки на українські кораблі має застосовувати норми Женевських конвенції до 24 захоплених моряків.