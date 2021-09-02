Россия тратит на оккупированный Донбасс до 5 млрд долларов в год, - Резников

"Они тратят в год до 5 млрд долларов только на донецком и луганском направлениях. За семь лет это 35 млрд долларов. Для страны-бензоколонки будто и незначительные деньги, но и не маленькие", - отметил он.

По его мнению, если российская сторона будет понимать, что содержать эти территории очень дорого, а смысла никакого нет, то будет искать варианты, как из этого выйти.

"Будут искать подходящий формат. Поэтому нам нужно быть готовыми к введению какой-то международной миротворческой миссии, которая обеспечит переходный период. Иначе россияне выйти из наших территорий просто не согласятся. Конечно, они начинали с того, чтобы разменять Донбасс на Крым. Но Украина никогда ... Ни один президент, кто бы им ни был, на это не пойдет. Это нереально", - добавил Резников.