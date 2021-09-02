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Росія витрачає на окупований Донбас до 5 млрд доларів на рік, - Резніков

Автор: РБК-Україна

Російська Федерація витрачає на утримання окупованого Донбасу до 5 млрд доларів на рік. Тобто ці витрати з 2014 року можна оцінити в 35 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю віце-прем'єра, міністра з питань реінтеграції окупованих територій Олексія Резнікова liga.net.

"Вони витрачають на рік до 5 млрд доларів тільки на донецькому і луганському напрямках. За сім років це 35 млрд доларів. Для країни-бензоколонки ніби й незначні гроші, але й не маленькі", - зазначив він.

На його думку, якщо російська сторона буде розуміти, що утримувати ці території дуже дорого, а сенсу ніякого немає, то буде шукати варіанти, як з цього вийти.

"Шукатимуть відповідний формат. Тому нам треба бути готовими до введення якоїсь міжнародної миротворчої місії, яка забезпечить перехідний період. Інакше росіяни вийти з наших територій просто не погодяться. Звичайно, вони починали з того, щоб розміняти Донбас на Крим. Але Україна ніколи ... Жоден президент, хто б ним не був, на це не піде. Це нереально", - додав Резніков.

Нагадаємо, раніше він назвав мінські переговори "мертвою історією".

Резніков також розраховує, що деокупація Криму настане досить швидко, якщо Європа відмовиться від російських вуглеводнів.

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Російська ФедераціяДонбасОлексій Резніков