Россия после ТКГ заявила об угрозе срыва "нормандской встречи"

Фото: Борис Грызлов (риа)

Представитель РФ в контактной группе заявил, что Украина отказалась от подписания плана Штайнмайера

Российская сторона после заседания Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске заявила, что стреча в нормандском формате "под угрозой срыва". Об этом передает РБК-Украина, ссылаясь на росСМИ.

В часности, представитель РФ в контактной группе Борис Грызлов заявил, что украинская сторона якобы отказалась подписать "формулу Штайнмайера", в которой Россия предлагает "согласовать порядок правового и фактического закрепления особого статуса Донбасса".

Также Грызлов возложил на украинскую сторону ответственность за несостоявшееся разведении сил в Петровском и Золотом.

"Такими действиями Киев поставил под угрозу саммит "нормандской четверки", - заявил Грызлов.

Напомним, Украинская сторона на переговорах в Минске выдвинула условия реализации "формулы Штайнмайера".

В Минске 18 сентября состоялось заседание Трехсторонней контактной группы по Донбассу. По результатам заседания представитель Украины в ТКГ заявил, что на заседании российская сторона заблокировала разведение сил в районе Золотого и Петровского.

Как заявил ранее министр обороны Украины Андрей Загороднюк, разведение войск на Донбассе будет происходить участками, а не сразу по всей линии разграничения.