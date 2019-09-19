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Росія після ТКГ заявила про загрозу зриву "нормандської зустрічі"

Новини » Суспільство    19.09.2019 - 01:46
Росія після ТКГ заявила про загрозу зриву "нормандської зустрічі"
Фото: Борис Гризлов (риа)

Представник РФ в контактній групі заявив, що Україна відмовилася від підписання плану Штайнмайера

Російська сторона після засідання Тристоронньої контактної групи (ТКГ) у Мінську заявила, що зустріч у нормандському форматі "під загрозою зриву". Про це передає РБК-Україна, посилаючись на росСМИ.

зокрема, представник РФ в контактній групі Борис Гризлов заявив, що українська сторона нібито відмовилася підписати "формулу Штайнмайера", в якій Росія пропонує "узгодити порядок правового і фактичного закріплення особливого статусу Донбасу".

Також Гризлов поклав на українську сторону відповідальність за невдале розведенні сил в Петровському і Золотом.

"Такими діями Київ поставив під загрозу саміт "нормандської четвірки", - заявив Гризлов.

Нагадаємо, Українська сторона на переговорах в Мінську висунула умови реалізації "формули Штайнмаєра".

У Мінську 18 вересня відбулося засідання Тристоронньої контактної групи по Донбасу. За результатами засідання представник України в ТКГ заявив, що на засіданні російська сторона заблокувала розведення сил в районі Золотого і Петровського.

Як заявив раніше міністр оборони України Андрій Загороднюк, розведення військ на Донбасі відбуватиметься ділянками, а не відразу по всій лінії розмежування.

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