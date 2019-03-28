Росія у ТКГ відмовилась обговорювати питання обміну заручниками

Фото: Ірина Геращенко (РБК-Україна)

Україна, зокрема, просила негайно передати хворого Павла Гриба

Під час останнього засідання Тристоронньої контактної групи в Мінську Росія категорично відмовилася обговорювати питання звільнення засуджених росіян на українських політв'язнів Кремля. Як передає РБК-Україна, про це повідомила представник України в ТКГ Ірина Геращенко.

За її словами, російська сторона не бажає обговорювати обмін заручниками як в форматі 25/25, так і в вузькому форматі.

"Ми пропонували негайно передати нам хворого П. Гриба і літнього О.Сизоновича та В. Балуха в обмін на росіян Седикова і Висоцького", - зазначила Герщаенко.

За її словами, представники РФ вкотре заявили про "внутрішній конфлікт" в Україні й про те, що "Київ має домовлятися з Луганськом і Донецьком".

Геращенко додала, що Росія неприховано чекає нової української влади, що негативно впливають на важкі переговори.

"Представники РФ на цьому етапі - повністю не готові до будь яких просувань у вирішенні гуманітарних і безпекових питань", - резюмувала вона.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що під час останнього засідання ТКГ 27 березня представники Росії Федерації намагалися спотворити сутність мінських угод і тристороннього формату.