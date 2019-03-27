РФ пытается исказить сущность минских соглашений, - Геращенко

Фото: Ирина Геращенко (rada.gov.ua)

Российская делегация получила распоряжение блокировать любые консенсусы и в гуманитарных вопросах, и в вопросах безопасности

Представители Российской Федерации во время встречи Трехсторонней контрактной группы (ТКГ) пытались исказить сущность минских соглашений и трехстороннего формата. Об этом в Facebook заявила вице-спикер Верховной рады и представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко.

По ее мнению, российская делегация получила распоряжение блокировать любые консенсусы и в гуманитарных вопросах, и в вопросах безопасности. Кроме того, Ирина Геращенко заявила, что российская сторона всеми способами пытается "побудить Киев к прямым переговорам с марионетками Кремля".

"Могу только повторить - прямых переговоров с псевдовластями Донецка и Луганска не будет", - резюмировала дипломат.

Кроме того, вице спикер отметила, что Киев, как и весь мир не признает результатов псевдовыборов на оккупированных территориях.

"Мы требуем от РФ распустить все эти опереточные псевдоорганы псевдовласти и вывести свои войска и технику из Донбасса прочь", - отметила Ирина Геращенко.

Ранее РБК-Украина сообщало, что во время встречи Трехсторонней контактной группы, которая прошла 27 марта в Минске, украинская сторона потребовала от России прекратить попытки влияния на президентские выборы в Украине путем эскалации на Донбассе. Кроме того, во время встречи стороны обсудили срыв открытия КПВВ "Золотое", блокаду реконструкции моста в Станице Луганской, а также обмен политзаключенными.

Напомним, что 28 марта на Донбассе семь раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины. Потерь среди украинских военных нет.