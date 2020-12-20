Россия в ТКГ все гуманитарные вопросы связывает с политикой, - Кравчук

Россия привязывает любые социальные, гуманитарные и экономические вопросы к политическим. Из-за этого замедляется решение различных проблем.

Об этом заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук в эфире телеканала "Украина 24".

Он отметил, что Украина постоянно ищет решение конкретных вопросов с Россией и ее "представителями" в ОРДЛО, но они постоянно блокируют эти процессы, переводя их в плоскость политических моментов вроде отмены закона о местных выборах, в котором было прописано непроведение выборов в отдельных регионах Донецкой и Луганской областей.

"Украина давала предложения, как и когда это можно сделать, но повторю: именно Россия связывала любые вопросы обмена удерживаемыми лицами, экономические вопросы, гуманитарные с политическими вопросами, которые никакой привязки там совсем не имеют", - сказал Кравчук.

В среду представитель украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш рассказал, что пророссийские боевики блокируют выступления переселенцев из состава украинской делегации во время заседаний Трехсторонней контактной группы. Однако представители ОБСЕ, которые являются модераторами переговоров, не реагируют на такое поведение боевиков.

Кроме того сообщалось, что представители "Л/ДНР" блокируют процесс обмена пленными. Они выдвигают требование украинской стороне, которое нет возможности выполнить.