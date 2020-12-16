Обмен пленными заблокирован: в ТКГ назвали требование боевиков

Фото: Сергей Гармаш (facebook.com / sergiy.garmash)

Пророссийские боевики блокируют процесс обмена пленными. Боевики выдвигают требование, выполнить которое нет возможности.

Об этом рассказал представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш на странице в Facebook.

По словам Гармаша, пророссийские боевики требуют процессуальной очистки 9 человек, которых украинская сторона освободила в рамках прошлого обмена.

"Очистить их без их желания или присутствия мы юридически не можем, а их желание и местонахождение неизвестны не только нам, но и их адвокатам. Та сторона это знает, но использует как повод, чтобы заблокировать обмен", - пояснил он.

Кроме того, как рассказал Гармаш, оккупанты продолжают блокировать доступ представителей Международного комитета Красного Креста и родственников пленных. За четыре месяца представители МККК смогли посетить четырех пленных.

"Из-за якобы карантинных ограничений не могут их посещать ни родственники, ни кто-либо другой. В то же время на нашей территории, их людей посещают в местах заключения и МККК, и даже родственники", - добавил Гармаш.

Напомним, на сегодняшнем заседании ТКГ глава украинской делегации Леонид Кравчук призвал Россию взять политическую ответственность за выполнение нормандских договоренностей по Донбассу.

Как писало РБК-Украина, в Минреинтеграции надеются, что обмен пленными состоится до конца года, но процесс до сих пор заблокирован.