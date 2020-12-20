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Росія в ТКГ всі гуманітарні питання пов'язує з політикою, - Кравчук

Автор: Роман Тверденко

Росія прив'язує будь-які соціальні, гуманітарні та економічні питання до політичних. Через це сповільнюється рішення різних проблем.

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Про це заявив глава української делегації в Тристоронньої контактної групи Леонід Кравчук в ефірі телеканалу "Україна 24".

Він зазначив, що Україна постійно шукає вирішення конкретних питань з Росією та її "представниками" в ОРДЛО, але вони постійно блокують ці процеси, переводячи їх у площину політичних моментів накшталт скасування закону про місцеві вибори, в якому було прописано непроведення виборів в окремих регіонах Донецької та Луганської областей.

"Україна давала пропозиції, як і коли це можна зробити, але повторю: саме Росія пов'язувала будь-які питання обміну утримуваними особами, економічні питання, гуманітарні з політичними питаннями, які ніякої прив'язки там зовсім не мають", - сказав Кравчук.

У середу представник української делегації в ТКГ Сергій Гармаш розповів, що проросійські бойовики блокують виступи переселенців зі складу української делегації під час засідань Тристоронньої контактної групи. Однак представники ОБСЄ, які є модераторами переговорів, не реагують на таку поведінку бойовиків.

Крім того повідомлялося, що представники "Л/ДНР" блокують процес обміну полоненими. Вони висувають вимогу українській стороні, яке нема можливості виконати.

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