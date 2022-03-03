Россия теряет в среднем 1,5 тысяч военных в сутки, - Арестович

Российская Федерация теряет в среднем в войне с Украиной 1,5 тысяч военных в сутки. Об этом рассказал советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление по итогам 7-го дня войны России проив Украины.

По его словам, российские власти отправили своих военных на бойню.

"Это бойня. Полторы тысячи российских военных погибают каждые сутки. То есть, они наработали сейчас за неделю половину Афганистана", - сказал Арестович.

Он отметил, что Министерство обороны России сильно приуменьшило свои потери в войне с Украиной, когда объявило, что погибло 500 российских солдат.

"Потери страшные. Я думаю, к этой цифре нужно добавлять ноль и умножать на два, судя по тому, что здесь твориться", - говорит Арестович.

Он отметил, что является профессиональным военным, но даже представить не мог, что у россиян будут такие потери.

"Я думал, все будет скромнее", - сказал Арестович.