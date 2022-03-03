Росія втрачає в середньому 1,5 тисяч військових на добу, - Арестович

Російська Федерація втрачає в середньому у війні з Україною 1,5 тисяч військових на добу. Про це розповів радник керівника офісу президента України Олексій Арестович.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заява за підсумками 7-го дня війни Росії проів України.

За його словами, російська влада відправила своїх військових на бійню.

"Це бійня. Півтори тисячі російських військових гинуть кожну добу. Тобто, вони напрацювали зараз за тиждень половину Афганістану", - сказав Арестович.

Він зазначив, що Міністерство оборони Росії сильно применшило свої втрати у війні з Україною, коли оголосило, що загинуло 500 російських солдатів.

"Втрати страшні. Я думаю, до цієї цифри потрібно додавати нуль і множити на два, судячи з того, що тут робиться", - говорить Арестович.

Він зазначив, що є професійним військовим, але навіть уявити не міг, що у росіян будуть такі втрати.

"Я думав, все буде скромніше", - сказав Арестович.